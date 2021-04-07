誰說兒童沒有辦法聽得懂歌劇？誰說聽歌劇要花大錢？國內知名大提琴家張正傑精心策畫的張正傑親子音樂會又來台南了，5月16日下午3點將於台南文化中心演藝廳演出，未演先轟動，一推出反應熱烈，目前票房已經銷售7成。

張正傑今天到台南文化中心介紹即將於5月帶來的兒童歌劇院親子音樂會，這場音樂會集結最經典、最重要歌劇卡門、塞維亞理髮、魔笛等，他精心挑出一首首好聽歌曲，唱給大家聽、演給大家看，要讓小朋友大朋友愛上歌劇，動輒幾千萬的歌劇，張正傑用300元讓您聽到。

張正傑說，歌劇是古典音樂中最重要的形式，卻也是最難欣賞，一齣歌劇動輒2、3小時，觀眾很容易就陷入神遊狀態，「張正傑親子音樂會-兒童歌劇院」邀請最知名女高音蔣啟真、次女高音翁若珮、男高音王典、韓國男中音丁一憲與正傑叔叔及小提琴梁茜雯、張芝庭、中提琴張力文一同聯手演出，讓大小朋友不用花費太多精力，就能領會10幾部歌劇的魅力，「誰說歌劇很難懂呢？」

(中時 )