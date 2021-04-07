在可口可樂執行長反對喬治亞州通過新的投票法案後，一群喬治亞州議員要求將可口可樂產品從公務機關中撤除。共和黨人呼籲抵制這家總部位於喬治亞州亞特蘭大市的全球最大碳酸飲料廠，以報復該公司的對這個議題的表態。

上週，喬治亞州州長布萊恩·坎普（Brian Kemp）簽署了一項法案，強化了投票限制，這項對少數族裔並不友善的法案，立刻引來可口可樂執行長詹姆斯·昆西（James Quincey）告訴媒體，這項法律「不可接受」，並且「倒退了一步」。

上週六，共和黨州議員致函喬治亞州飲料協會主席凱文·佩里（Kevin Perry），呼籲將所有可口可樂產品「立即」從其辦公場所撤出。

表示反對新的喬治亞州投票法還有達美航空和美國職業棒球大聯盟，共和黨議員也同樣抨擊這兩個組織。

3月25日通過新的喬治亞州法律規定，郵寄投票必須增加身份識別要求，禁止第三方團體向排隊等候的選民分發零食或飲水，並大幅減少喬治亞州設置的投票箱數量。

喬治亞州議員反擊達美航空的批評，於3月31日投票取消對航空公司航空燃油稅的減免方案，這項法案本來可以讓航空公司每年省下數千萬美元稅金。美國職業棒球大聯盟上週五還宣布，由於這項新法案，原定於今年在亞特蘭大舉行的全聯盟明星賽將移至另一個州。

(中時新聞網)