日本疫情未歇，許多民眾為防疫而少出門，改用網購採買必需品，宅配龍頭黑貓宅急便（大和控股公司）2020年度配送將近21億件包裹，比前一年度增加16%，配送量創新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，黑貓宅急便統計，2020年度配送的包裹高達20億9699萬多件，比前一年度增加16.5%。

黑貓宅急便表示，這是1976年開始宅配業務以來的新高紀錄，主因是受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，民眾盡量少出門，改用網購採買的消費者變多所致。

其他大型宅配業者方面，日本郵便到今年2月為止的11個月間，配送約10億多件包裹，比前一年度成長13.1%，也創下2007年民營化以來的最高紀錄。

SG控股集團旗下的佐川急便，到去年12月為止的9個月期間，配送件數也比前一年度成長6%。

報導指出，各宅配業者在配送件數成長的情況下，為減輕配送駕駛的負擔並做好防疫措施盡量不與消費者面對面，也加速在車站與便利商店等處，設置可以讓民眾取貨的宅配寄物櫃。

(中央社)