謝承均生日在與陳珮騏、江祖平對戲的拍戲中度過。（三立提供）

本土戲劇一哥謝承均近年認真經營副業，暌違兩年回歸三立八點台劇《天之驕女》，6日在拍戲工作中度過生日，其實個性低調的他每年都說不過生日、不喜歡焦點放在自己身上，不過劇組工作人員、同劇演員仍貼心買蛋糕幫他慶生、製造驚喜，讓他覺得感動之餘，也不忘許下生日願望，希望家人、好朋友、工作夥伴都能平安健康，並為太魯閣號傷者祈禱，希望能世界和平。

謝承均劇中飾演高志龍一角，為了救弟弟王耿豪而中彈落水，意外被丁國琳救起，不料卻對他催眠，使他失去記憶，並給予新身分「織田健司」。不斷尋找真相的他逐漸恢復記憶但仍假裝失憶，在兩個角色中切換自如，被網友戲稱為「織田龍」。最近一場弟弟王耿豪倒在他懷中離開的戲感動不少觀眾，讚他演出情緒激昂的戲淚水收放自如，少演哭戲的謝承均被網友評為「哭戲最令人動容的男演員」、「我跟著哭慘了」、「仔仔演技大爆發」、「感動人心的兄弟情」。

謝承均透露自己光看這場戲的劇本就已淚流滿面，而且每次看，每次都哭，劇中兩兄弟間擁有堅定的兄弟情，隔了20多年沒有相遇，終於恢復記憶可以相認時弟弟卻離開了，讓他在正式演出的時候忍不住真情流露，情緒潰堤飆淚。他表示其實在排戲時，自己就已經很想哭卻要忍住，因為要把眼淚留給正式對戲的時候。

謝承均和江祖平對戲神情，讓觀眾笑說根本是天生兇臉，謝承均表示很多人都說他不笑的時候是壞人臉，覺得他很適合演壞人，他解釋之前必須演出沒有情緒，現在突然有表情、語氣就容易讓觀眾覺得他特別兇，他開玩笑說：「面對殺弟仇人一定要這麼兇的。」

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(中時 )