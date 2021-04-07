2021年有些人財運、事業運佳，工作上表現非常出色，但感情路卻走得很不順遂，一直遇不到心儀的對象，單身者遲遲無法脫單，《靈匣網》近日分享5個財運旺，但桃花運卻很慘的生肖，今年恐怕只適合賺錢，並不適合談戀愛了。

1.生肖蛇

屬蛇的人與流年太歲屬三合關係，因此2021年整體運勢不錯，事情總能按照自己預期的方向發展，尤其在事業方面，他們更是有吉星「國印」和「天德」加持，遇到困難時總能逢兇化吉，不過桃花運並不佳，與異性接觸的機會較少，也因忙於事業而疏忽談戀愛，根本無暇顧及情感發展。

2.生肖雞

屬雞的人2021年也是與流年太歲呈三合之勢，整體運勢並不差，而且與丑牛五行相生，幫助事業蒸蒸日上，不僅有升職加薪的機會，創業者也能接到新訂單，不過今年事業運旺的他們，桃花運可就沒這麼好了，感情方面並沒有新進展，而屬雞者較看重事業和權勢，並不會輕易放過任何一個賺錢或升遷的機會，今年想脫單可能無望了。

3.生肖虎

屬虎的人具有生意頭腦，而且事業心強，基本上把事業放在第一位，對於其他事情都隨緣，而在辛丑牛年裡，他們的事業運和財運佳，工作上並不會遇到太多難題，且收益也相當豐厚，但感情運勢並不理想，單身者難以遇到心儀對象，建議今年不妨好好衝刺事業，感情就靠緣分，不宜強求。

4.生肖馬

屬馬者在2021年的財運與事業運佳，能獲得不錯的收益，甚至有升遷的機會，在職場中扮演重要的角色，但外表看似活潑開朗的他們，內心其實非常寂寞，也很難能走進他們心裡，再加上今年感情運勢不佳，導致他們一直難以脫單，不只身旁的桃花不多，適合自己的異性更是少，建議今年還是將重心放於事業上。

5.生肖兔

屬兔的人2021年整體運勢好壞參半，財運旺且事業表現突出，人際關係佳的他們，還有貴人相助，因此今年收入比過往還多，但因兇星作祟，導致他們感情與健康受到影響，桃花運並不是很好，身邊也未出現適合自己的異性，不如將精力放在工作上。

(中時新聞網)