台灣人壽在ESG社會參與，重要推動主軸「高齡健康促進」，自2019年起即與弘道老人福利基金會攜手投入活躍老化、高齡公益之路，今日再度於臺中東興球場舉辦「2021不老棒球圓夢計畫」記者會，預告今（2021）年將再招募3個高齡服務團體，組織3支不老棒球隊，號召有興趣的社區長輩、銀髮團體組隊。

台灣人壽副總經理張瓊文表示，棒球運動能潛移默化帶動長者健康促進，就像加入不老棒球的隊員，長期練球下養成定期運動習慣，生理及心理均有正向的改善，鼓勵每位年長者，年齡永遠不會是停止運動的藉口，「不老」精神的推廣，就是活到老、動到老，並讓長者有良好社交互動。

源自於10年前為一位失智症長輩圓棒球夢，弘道基金會促成現在不老棒球聯盟。直至去（2020）年不老棒球聯盟已有16支球隊、共362位球員，平均年齡68歲，比賽訂定專屬長輩體力及體況的不老棒球規則，使運動強度適合長輩，經常性舉辦不老棒球交流賽；其中，最高齡已91歲，從7年前加入球隊至今，依然活躍於球場。

另一位82歲高齡的莊爺爺，小時候因升學壓力，忍痛放棄打棒球，熱愛棒球的他絕不錯過每次的棒球比賽轉播，但都無法滿足想打球的願望，直到4年前看到電視報導不老棒球，主動加入聯盟，讓他圓夢踏在紅土球場上打球。另一位曾是台東紅葉少棒第二代球員的邱建南教練，身為家中長子在國中時為分擔家中經濟而休學工作，也結束學生時期的棒球生涯，於去（2020）年加入不老棒球隊，穿上球衣，找回對棒球的熱情。

依國家發展委員會推估，台灣從高齡社會邁入超高齡社會不用7年時間，比日本的11年要快上許多，台灣人壽也提醒，高齡化加上平均餘命提高，退休生活延長，在生理、心理、財務等各面向，該如何擁有健康的老後生活是需要提早規劃準備，而保持健康的行動力是享受第二人生的本錢，棒球運動充滿熱血與活力，鼓勵有興趣的長者共同參與，揮出活躍老化的漂亮安打。

(中時 )