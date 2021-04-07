汐止分館把眷村搬進圖書館，還免費提供旗袍拍美照。（新北市立圖書館提供）

眷村是台灣獨特的文化之一，也形成許多特殊的人文風景，汐止分館本月10日邀請台灣首位獲得義大利波隆納書展拉加茲童書獎的繪本創作者孫心瑜，為大家開箱「老皮箱歲歲念：眷村拾光」繪本，說眷村老故事，帶大小朋友認識眷村文學。

喜歡旅遊的孫心瑜曾繪製備受好評的《香港遊》、《北京遊》等繪本，另有以探訪台灣歷史發展起點的《台南遊》，2015年《北京遊》榮獲波隆納兒童書展拉加茲童書獎「Non Fiction」佳作，是台灣首位獲得該項肯定的繪本作家。

配合孫心瑜新書分享會，汐止分館布置了眷村風味的多媒體放映室，紅磚牆、竹籬笆、跳房子遊戲、古早童玩、以及經典懷舊電影播放，讓讀者可以感受眷村的生活面貌；圖書館同時提供旗袍出借服務，只要借書，便可免費旗袍體驗，拍下懷舊風情的美照。

此外，穆斯林齋戒月即將於本月13日開始，類似台灣過年的「開齋節」，是伊斯蘭教每年最重要的節日之一，中和分館特別於17日推出「與穆斯林一起過齋戒月」活動，將帶大家走進台北清真寺，體驗齋戒月的開齋祈福儀式，與穆斯林朋友一同享用充滿異國風味開齋飯，認識伊斯蘭文化。16日前，到中和分館借閱5本書，即可免費報名參加。

新北市圖表示，圖書館將帶領讀者走入眷村、走訪清真寺，閱讀踏青，感受不一樣的多元閱讀體驗。詳細活動資訊可查詢新北市立圖書館網站（https：／／www.library.ntpc.gov.tw／）。

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