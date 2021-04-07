每年4、5月之間是桂竹筍產季，但受乾旱影響，苗栗縣桂竹筍歉收，獅潭鄉農會7日照常舉辦農產食品加工廠開工儀式，但廠內冷冷清清，與以往大批桂竹筍準備殺青的景象大相逕庭，農會供銷部坦言，今年雨水不足，許多農民至今不見「雨後春筍」，期待梅雨季降水足夠，能促筍芽萌發生長。

苗栗縣桂竹林面積遼闊，泰安、大湖、獅潭、南庄等鄉鎮，均是桂竹筍重要產地，但因久旱不雨，現已邁入桂竹筍產季，卻不見筍芽大量冒出，就連以往熱鬧的加工廠也顯得冷清，獅潭鄉農會供銷部指出，詢問百壽村許多農民，都說至今還沒看見竹筍冒出頭，就算市面上有人賣桂竹筍，也看起來短又硬。

供銷部主任劉淑能指出，獅潭前年桂竹筍盛產，2甲多地可以採到10幾萬斤桂竹筍，農民笑呵呵，去年高溫不雨，桂竹筍直到5月盛產，產量卻崩跌剩2、3萬斤，今年又因乾旱，不光獅潭，鄰近的南庄，竹筍也尚未大出，但獅潭農會的加工廠仍照常開工，7日先拜土地公祈福和試運轉機器等整備工作。

劉淑能表示，桂竹的地下莖是往外擴展，若前一年11、12月雨水足夠，或是2、3月有雨水，現在就能採收，此刻只盼梅雨季來，能看見雨後春筍，不過超過生長期的竹筍會比較老或纖維化，口感比較硬，不如當令的桂竹筍吃起來嫩嫩脆脆的。

供銷部表示，桂竹筍屬於林業附屬產物，無法列入天然災害救助範圍，農民多半把採桂竹筍賣當成副業，卻也難免大嘆「做不到來吃」。不過有獅潭永興村的農民指出，海拔600公尺以上的深山，仍有不少桂竹筍冒出，研判是高山雲霧繚繞有水氣，所以能保持土讓溼潤有利桂竹筍生長。

(中時 )