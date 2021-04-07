蔡英文宣示台鐵改革勢在必行 網轟：3年前都說過了

太魯閣號2日發生重大事故，造成50人死亡，2百多人受傷。總統蔡英文今(7日)出席民進黨中常會發表談話，強調台鐵的改革勢在必行、並提出「徹底解決台鐵組織文化」、「努力解決台鐵長期虧損」、「台鐵經營模式」3大改革方向。但對此說法，資深媒體人陳揮文認為，這話蔡英文3年前就說過，他「寧願相信世界上有鬼，也不信蔡英文那張嘴」。

總統兼民進黨主席蔡英文，為台鐵太魯閣號意外默哀。(圖／民進黨提供）

蔡英文表示，台鐵太魯閣號的事故對全體國人都帶來很大的衝擊，為乘客的傷亡感到悲傷，也為駕駛的殉職感到不捨，正因如此必需要強調，改革台鐵勢在必行。蔡英文指出，當台鐵的營運能做到良好的管理，提升安全要求，並改善財務困境，才會有更大的空間來討論，最適合台鐵永續經營的模式。

對於蔡英文喊改革台鐵勢在必行，國人不必懷疑政府改革決心，陳揮文今7日在TVBS政論節目《新聞大白話》表示，蔡英文2018年普悠瑪事件後，曾說要大刀闊斧改革台鐵、全面找出台鐵系統性的問題，對普悠瑪以及台鐵進行總體檢；嚴肅檢討SOP，並強調改革無上限、改到好為止。而行政院也曾提出257頁的「台鐵總體檢報告」，並編列了2.75億的預算規畫推動「邊坡監測系統(原訂2020年底完成建置)」及「軌道預警」兩大系統，強調會建立嚴謹的SOP；而這次肇禍的工程車，也正在執行鐵路行車安全改善的計畫。然而，在普悠瑪事故後，行政院改革卻形同具文，鬆散的管理風格依舊，不但原訂今年1月就完成的工程延宕，邊坡監測系統也沒發揮作用。

陳揮文砲轟，「這種話蔡英文很敢講，講的都是Ｘ話，我不信啦，寧可相信世上有鬼，也不相信蔡英文那張嘴，因為蔡講太多次了，她還有什麼資格談改革？」陳揮文直言，「要改革的是蔡英文自己，喊改革這麼多次，談話內容複製貼上，她到底在幹嘛？」。

(中時新聞網)