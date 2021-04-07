工程車滑落台鐵鐵軌釀50死意外，台東市區1家「青年旅館業者」發文抨擊「台鐵白目導致東部火車出軌」，引發網友圍剿。（蔡旻妤攝）

工程車滑落台鐵鐵軌釀50死意外，台東市區1家「青年旅館業者」發文抨擊「台鐵白目導致東部火車出軌」，引發網友圍剿。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

工程車滑落台鐵鐵軌釀50死意外，台東市區1家「青年旅館業者」發文抨擊「台鐵白目導致東部火車出軌」、「政府打算逼死東部旅宿相關業者」，神邏輯引發眾怒，上萬網友撻伐洗版，業者揚言稱截下網友留言將提告。此外該民宿被查獲為非法經營後，業者回嗆「趕快檢舉我」。台東縣政府回覆已掌握縣內非法民宿，並於3月對該民宿開罰「未登記營業」事實。

太魯閣號2日意外發生後，該業者隨即在臉書發文批台鐵白目，遊客可免費取消訂房，並語帶嘲諷「原本以為脫離寒冬，結果沒有最寒只有更寒，這個政府打算逼死東部旅宿相關業者」，貼文一出引發萬名網友眾怒圍剿，業者雖稱「不會刪文」，經了解已默默刪除文章。

此外，眼尖網友也發現該旅舍是非法經營，業者坦承確實不合法，但卻是「被現實所逼」，他稱耗資千萬修繕，直到申請執照才發現民宿所在地是國有地，「恨不得你們趕緊去檢舉我，讓我的問題可以獲得重視」，並開嗆網友表示「各位加油，我又截了十幾個，光想到可能有3000名被告同時出現在台東地檢署啊～嘶！」，他將依網路霸凌法針對網友留言、私訊逐一截圖提告。

台東縣政府表示，對於民宿發言僅能尊重其言論自由，但在2019年已經對該業者做行政處分，2020年依該民宿未符合法規行政執行，今年3月已針對相關罰則要求業者改善。此外，已掌握台東縣內所有未合法民宿，目前有近300家旅宿未合法，且大部分集中在受限土地、建築規範的離島地，也會定期稽查非法業者，呼籲遊客至台東縣政府觀光旅遊網查詢合法民宿入住。

(中時 )