李千那7日出席唐氏症基金會「愛獻媽咪．馨花開」募集母親節蛋糕活動，拍攝廣告時，為拉近和唐寶寶距離，主動教唐寶寶露齒笑當攝影指導，還講笑話逗唐寶寶，互動不錯，今活動上看見唐寶寶在舞台上跳她歌曲〈心花開〉時，她一度感動在後台落淚。

李千那過去有段婚姻，育有1子1女，本身就是媽媽的她，會收藏每年小孩送的母親節卡片，而她母親定居日本，過往會赴日過母親節，因疫情關係無法與母親相會。被問到會想再生一胎？李千那笑說「我還沒想那麼遠，要有對象，我很喜歡小朋友，那是緣分」。

李千那與金馬影帝李康生主演電影《山中森林》4月底開拍，兩人劇中有不少親密戲，被問到是否跟李康生變熟？李千那說「他悶騷木訥，希望可以盡快進入角色，會鬧他跟他開玩笑」，而李康生有理解她的笑點？李千那笑說：「他會靦腆笑，不好意思表達」。她也透露新專輯正籌備，希望今年底來得及推出。

李千那7日出席唐寶寶募集母親節蛋糕活動。（唐氏症基金會提供）

李千那去年和是元介傳緋聞，日前被二度直擊穿情侶裝約會，還一同與李千那即將拍攝的新片《山中森林》導演姜寧見面。李千那7日出席唐氏症基金會公益活動，坦言感情狀況很好，是元介和小孩私下碰過面，相處狀況像朋友一樣，至於可以稱為男友？李千那急著向經紀人求救，經紀人則回「可以了可以了」形同認愛。

(中時 )