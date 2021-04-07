台鐵408次太魯閣號於2日出軌發生嚴重死傷，國家運輸安全委員會6日晚間記者會上指出，現場並不只一部車，也不只一個人，打臉李義祥的說詞。據知情人士透露，昨日運安會表示將留給檢調說明的部分，即為李義祥發現工程車卡在樹叢後，自己躍上怪手操縱，意圖讓工程車脫困，未料過程中工程車意外滾落邊坡，釀成事故。

運安會在6日記者會上重建事故發生過程，透過解讀多方物證，畫出一張工程車掉落正線鐵軌軌跡圖，但對於工程車為何滾落鐵軌，運安會則守口如瓶，僅回覆內容涉及刑事責任，將交由檢調去釐清。

知情人士透露，運安會今日再度找到關鍵事證，為事發過程的錄音檔，透過解讀錄音檔後可清楚得知，李義祥駕駛工程車卡在髮夾彎的樹叢，也釐清車輛卡樹叢後，在場人員做了何種處置，更確切明白工程車為何滾落鐵軌，預計檢方蒐證完畢後，將再收押1人。

知情人士也還原事發經過，李義祥當時駕駛工程車卡樹叢後，就下車躍上怪手，希望能透過怪手將工程車脫困，不料卻疑似在操控中發生差錯，滾落正線鐵軌，1分鐘後即被408次太魯閣號撞上，釀成災禍。

(中時新聞網)