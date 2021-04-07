彰化地檢署「110年度彰化地區廉政法紀教育宣導」，７日首站選在彰化榮家舉辦，彰化地檢署檢察長徐錫祥親自到場，吸引近百名榮家同仁到場聆聽。(彰化榮家提供／吳建輝彰化傳真)

彰化地檢署檢察長徐錫祥表示，事實上在20年就曾到訪過彰化榮家，當時是擔任檢察官，經過20年以後，很高興有機會能夠再次來訪。(彰化榮家提供／吳建輝彰化傳真)

彰化地檢署「110年度彰化地區廉政法紀教育宣導」，７日首站選在彰化榮家舉辦，彰化地檢署檢察長徐錫祥親自到場，成為史上第一位到訪彰化榮家的檢察長，吸引近百名榮家同仁到場聆聽，榮家主任史浩誠表示，徐檢察長擁有極豐富實務的經驗，但用淺顯易懂的方式傳授法律觀念給所有同仁，場面熱絡，同仁也獲益良多。

彰化榮家為了促使所有職員以及委外的人力，能了解現行倡廉反貪政策，以及提升同仁廉能的法治觀念與素養，７日下午結合彰化地檢署辦理教育宣導，彰化地檢署檢察長徐錫祥相當重視，親自擔任講座，並進行專題演講，吸引包括榮家委外人力廠商、彰化榮民服務處等將近百人到場。

彰化地檢署檢察長徐錫祥表示，事實上在20年就曾到訪過彰化榮家，當時是擔任檢察官，經過20年以後，很高興有機會能夠再次來訪，今天與所有榮家的兄弟姊妹們一起分享生活中、職場上等許多法律風險，若便宜行事、一蝕疏忽，都有可能誤觸法網。

榮家主任史浩誠說，彰化榮家平時就利用各種機會加強反貪宣導，今天有幸能邀請到檢察長蒞臨親自開講，灌輸所有同仁正確的法律知識，還替現場聽眾們解答法律問題，真的相當感謝，也希望所有同仁都能感受機關建立廉能服務團隊的用心，並用更好的服務來回饋住民。

(中時 )