佐登-KY(4190)台灣第7家醫美診所台北佐登微爾今日正式開幕，總經理陳佳琦說，台灣醫美布局完成，將先穩定這幾家的品質及服務，等到都穩定了，可能會在較小的地區開一些較小的醫美診所，至於大陸地區，今年還會在南寧及北京再拓點。

佐登斥資3000多萬元打造台北佐登微爾，陳佳琦笑說，台北市房租很貴，法規又十分嚴格，從裝潢到今日開幕花了長達7個月的時間，這家醫美診所和一般的醫美診所還是有點區隔的，佐登客人年齡層不少都面臨淚溝等等的問題，將會推出專屬客戶需求包括淚溝的填補、G動椅。她說，G動椅一台要價380萬元，可以強化盆底肌，類似訓練婦女做骨盆底肌肉運動，對佐登的客戶有利，這也是有別其它醫美的特色之一。

佐登近2年來積極布局醫美領域，目前大陸佐登醫美門市單家月營業額約人民幣200萬元(約新台幣876萬元)；台灣單家門市月營業額約在600萬元左右，今年受惠既有門市深耕及新門市陸續展開，法人預估，今年度醫美營收比重將由去年的個位數增至17%。

2024年全球化粧品產業市場規模上看760億美元，各家大廠無不積極搶攻，陳佳琦說，以往國內的美容保養品在國際上一直單打獨鬥，去年興起打群架的念頭，美容產業應結合起更大的力量，在拓展市場時能鏈結出更完整的產業服務，並提升國際競爭力。目前佐登找來的伙伴多化妝品公會、GMP公會的會員，產品線涵蓋面很廣，同一個產品最多只會有兩個夥伴加入，未來還將尋找包材、環保材料的廠商加入，讓成員可以互相利用研發資源、互相介紹客戶，共同開發新產品。

佐登今年主打新品牌—珍朵絲特，產品1月已開始在康是美上架，業達已達1200萬元，陳佳琦表示，珍朵絲特產品今年還會有另外的兩大藥裝通路上市，接下來線上包括佐登商城、momo等也會上線，還有就是明年第二季開幕的佐登觀光生技園區，珍朵絲特全系列產品也會在裡面開賣。

(時報資訊)