在製造業創紀錄擴張的支撐下，歐元區三月的商業活動回復到成長；根據周三公布的數據，歐元區服務業的對抗新冠封鎖管制，表現優於預期。

歐洲目前正對抗第三波新冠病毒，多個國家政府重新對民眾施以社交限制，並迫使占主流的服務業維持關閉。

然而IHS Markit的歐元區服務業PMI在三月上升來到49.6，優於二月的45.7，並優於初值預估的48.8，僅略低於成長與萎縮的榮枯線50。

包含製造業與服務業的綜合PMI，在三月則上升到53.2，優於前一月的48.8，以及初值預估的52.5。

供應的問題導致服務業公司的輸入成本飆升，它們並自過去一年來首次提高價格，讓產出價格指數從48.1升至50.5。

IHS首席商業經濟學家Williamson指出，由於製造業的增長，以及跡象顯示社交距離和移動管制對服務業的影響已經小於去年之時，讓經濟能夠較好地對抗近期的封鎖管制。

儘管疫苗推出緩慢以及近期染疫數的飆升，期望在今年獲得改善的樂觀信心仍佔上風，綜合未來產出指數從67.0再上升到67.9，為2018年2月以來新高。

Williamson說明，這種韌性不僅表明企業和客戶對未來的正向展望，更顯示他們逐漸能適應如何與病毒的共同生活。

(時報資訊)