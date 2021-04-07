中鴻(2014)受惠鋼價上漲，2月營收35.71億元，年增6.15%；自結2月淨利6.51億元，年增684.34%，每股盈餘0.45元，賺贏去年全年的每股淨利0.37元。

中鴻隨著去年下半年鋼市復甦，鋼價起漲，公司去年下半年開始轉盈，去年第四季每股淨利攀高至0.53元，挹注2020年全年轉盈，EPS 0.37元且逆轉比前年增長。

中鴻今年2月盤價續揚，主要產品內銷熱軋為去年下半年後連續第8個月上漲；受惠鋼價大漲，光是2月每股獲利達0.45元。展望第一季，中鴻內外銷盤價同為連三漲，將推升獲利攀高，比去年第四季持續明顯增長，上半年營運亮麗可期。

法人指出，中鴻第一季主要鋼品盤價累積調漲每噸4500元，漲幅約24%，首季毛利率有望達雙位數，並推升獲利再優於前一季。展望第二季，中鴻預估出貨量維持54萬噸，且鋼價仍看漲，法人估中鴻第二季獲利仍有不錯的表現，上半年將比去年同期低谷有明顯的轉好表現。

(時報資訊)