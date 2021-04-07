吳濁流為新竹縣出身的文學巨擘，為了讓更多人認識他的作品，「吳濁流文藝營嘉年華」預計4月10日於東興圳景觀公園登場，屆時將有包含兒童寫生比賽、水岸音樂會、環保綠市集、行動書車、親子行動劇等，也展現吳濁流的文學作品。

吳濁流具有「鐵血詩人」的稱號，名著包含「亞細亞的孤兒」、「台灣連翹」、「無花果」等，並擅長寫漢詩，為了紀念他的文學貢獻，新竹縣過去曾舉辦文學營、文學獎、特展等，今年則由財團法人新竹縣文化基金會主辦、新竹縣文化局協辦「吳濁流文藝營嘉年華」。

新竹縣長楊文科表示，今年活動地點選在剛完工的東興圳一期公園，也歡迎民眾攜帶環保餐具、野餐墊共襄盛舉，度過優閒周末。文化局指出，活動邀請黃子軒與山平快、愛客樂樂團、新竹縣立交響管樂團等，以公園的水中央和大樹下為舞台演出。

另外還有集點換好禮活動，設置認識東興圳、環保標章綠生活、一起學鼓趣、行動書車等5個集點區，可換取獎品，並可參加抽獎，包含環保帆布袋、玻璃杯、野餐墊等，屆時還有環保綠市集數十個攤位。

行動書車由文化局推動「文學走出戶外」，展示吳濁流的文學作品，現場不須借書證，也可申請辦理限量的動物悠遊卡借閱證，當場即可借閱書籍，一覽吳濁流的作品。

(中時 )