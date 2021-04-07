由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》去年舉辦電競規模實況賽【旗幟戰菁英賽】大受玩家踴躍參與，今年與beanfun!聯名推出【冰友盃賽事】活動，舉辦「旗幟戰菁英賽」第三季比賽，於4月10日晚間20:00開打總決賽！於《天堂M》粉絲團全程實況轉播、敬請鎖定！

4月10日總決賽、鎖定《天堂M》粉絲團實況、賽事預測放送最高6,666元零用金！

《天堂M》將於4月10日進行【旗幟戰菁英賽】第三季總決賽，官方粉絲團於19:30開始直播、20:00正式開打，並由知名主播「Lilballz」、實況主「小屁」擔任賽評；決賽共計34組血盟隊伍參加，一同進入亞丁大陸的「崩塌的雪壁」最終開戰！本季賽事每隊血盟可選擇８位玩家，決賽過程中可獲得支援裝備、大幅增強角色機體；此外，決賽過程將隨機時段放送「神話級變身卷軸」支援參賽者，以及隨機召喚BOSS於旗幟附近，讓今年決戰更多變化、更刺激！

《天堂M》旗幟戰菁英賽決賽名單出爐。(圖/遊戲公司提供)

此次獎勵內容包含：一、優勝獎、二、參加獎、三、遊戲內【旗幟戰菁英賽應援活動】、四、粉絲團活動【賽事預測】、五、直播觀看【獎勵QRCode】。

一、優勝獎：冠軍血盟全員可獲得「旗幟戰優勝紀念戒指」*1、「英雄製作秘笈」*1、「[神秘變身卡]英雄(旗幟戰)」 *1，有機會機率開啟傳說級變身！以及必定獲得beanfun! 6,666元零用金，且優勝血盟可獲得一座旗幟戰菁英賽獎盃作為紀念。

二、參加獎：其餘參賽者可獲得「[神秘變身卡]稀有(旗幟戰)」*1、「[神秘魔法娃娃卡]稀有(旗幟戰)」 *1；除了線上報名參賽的血盟外，其他參賽者可加碼獲得666元零用金；此外，符合官方指定條件可額外獲得特殊加碼獎及6,666元零用金，整場比賽擊殺數最多的玩家則可以獲得一座旗幟戰菁英賽獎盃。

三、遊戲內【旗幟戰菁英賽應援活動】：玩家可於遊戲中製作「應援票券」，預測成功可取得「優勝應援箱」開啟獲得豐富虛寶。

四、粉絲團活動【賽事預測】：預測成功的帳號，官方將隨機派發6 ~ 6,666不同面額的零用金、總獎金高達15萬元

五、直播觀看【獎勵QRCode】：官方粉絲團實況過程，將隨機於不同時段、在直播畫面放送7組QRCode獎勵序號，每組QRCode只會顯示3分鐘、數量有限，玩家透過beanfun!應用程式掃描QRCode後可取得「西域魔法娃娃抽卡小包箱(旗幟戰)」、「高級魔法娃娃抽卡小包箱(旗幟戰)」等共7種，敬請把握！以上獎勵內容請參考《天堂M》官網公告為準。

《天堂M》旗幟戰菁英賽獎盃示意圖。(圖/遊戲公司提供)

官方於今(7)日起，同步釋出遊戲新內容【清明節活動】、【海賊的寶物倉庫】及【衝突之塔再開】。

※清明節活動

4月7日至4月14日，商城裝備大放送。商城限時開放金幣210,405可購買「清明節禮物箱」，一個帳號限購一次。使用可獲得「倫提斯的耳環選擇箱」*2、「史奈普戒指選擇箱」*2、「光之皮夾克選擇箱」*2、「印章選擇箱」*2。

※海賊的寶物倉庫

4月7日至4月21日玩家可透過每日任務進入單人地圖，須在活動地圖內避開陷阱並開啟寶箱，不慎誤觸陷阱、有機會被傳送回起始點或召喚海賊攻擊玩家；成功開啟寶箱則完成任務，可獲得「100殷海薩的祝福」、「海賊的寶箱」*1。開啟寶箱有機會獲得英雄級防具包含：「海賊的盔甲(刻印)」及「海賊的帽子(刻印)」等，還有機會獲得「稀有製作秘笈(刻印)」及「受祝福的對盔甲施法的卷軸(刻印)」等高級虛寶獎勵。

《天堂M》海賊的寶物倉庫限時單人任務，機率獲得英雄級防具。(圖/遊戲公司提供)

※衝突之塔再開

4月7日至4月14日，「衝突之塔」再次開放，活動期間入場等級限時下修為Lv.68，玩家可透過「亞丁村莊」NPC－衝突之塔傳送師「因陀羅」進入地圖。活動期間擊敗怪物可獲得大量經驗值。

《天堂M》衝突之塔再度開放，挑戰BOSS拿海量經驗值。(圖/遊戲公司提供)

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