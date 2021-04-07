陳怡樺日前才當選苗栗縣農會有史以來最年輕的女性理事長。（謝明俊攝）

苗栗縣農會新任理事長陳怡樺愛子遭好友霸凌畫面

日前才當選全國最美縣農會理事長的竹南鎮代陳怡樺，上個月20日接受好友邀宴偕同丈夫及子女南下嘉義用餐，卻發生8歲愛子在餐廳兒童遊樂區，遭同行王姓好友脫褲及壓制等霸凌情事，陳怡樺久等好友道歉無果下，7日以一個憤怒母親的立場公布此事，並且不排除採取法律行動，要幫兒子討回公道。

上個月31日，苗栗縣農會在竹南鎮農會4樓禮堂舉行理事長改選，竹南鎮代表陳怡樺以出席14名理事全額投票通過，當選苗栗縣農會首任女性理事長，也是最年輕的理事長。但在歡慶當選理事長的同時，陳怡樺表面歡笑，內心卻為愛子遭到好友霸凌一事，隱忍多日憤怒，卻一直得不到對方道歉。

上個月20日，陳怡樺與丈夫應嘉義好友邀請，帶著一對稚齡兒女到嘉義市區一家餐廳，與多位車隊好友聚會，餐廳內設有兒童遊樂區，陳怡樺的一對兒女與其它7名車友孩子，一同攀玩。

其中一名王姓好友酒後到兒童遊樂區查看自家3名兒女，見到陳怡樺8歲的兒子，一時興起，抓起孩子褲頭舉高繞圈，陳子褲子脫落，還重摔落地，陳子忍不住怒斥王某，竟引來王某不悅，壓制陳子不讓他起身，還一度用手掐住陳子脖子，明顯霸凌小朋友。

陳怡樺與先生稍後前往查看，見到兒子持續怒斥王某，原以為兒子不對，還制止兒子，王某與先生回席後，陳怡樺詢問女兒及現場其它孩童，才得知兒子遭遇，隔天，請友人協助調閱餐廳監視器影帶，發現兒子被霸凌的整個過程，陳怡樺氣得將影片PO在車隊群組上讓車友評理。

「這位王姓好友是悍馬車隊的同好，認識多年，曾經多次全家共同出遊露營，也曾多次到家裡做客，兩邊家長及小孩都相互熟悉，但卻想到王某會對兒子做出這些行為！」陳怡樺說明與王某兩家人的關係。

陳怡樺指出，事後她聽兒子回述過程，王某在壓制兒子時，竟還嗆聲說要不是和她丈夫同天生日，否則就要掐死兒子，讓她覺得王某行為太離譜了！

陳怡樺說，事後，王某雖曾請求車隊好友陪同到竹南她家賠罪，但卻沒有人願意出面，但王某卻從今音訊全無，她與兒子等候王某一個道歉多日無著下，她才決定以一個憤怒母親的立場揭露此事，並且不排除採取法律途徑，為兒子討一個公道。

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(中時 )