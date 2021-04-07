櫃買中心與專顧資本公司（ICA）合作以線上會議方式，自4月7日至9日舉辦為期3天的「探索台股主題論壇」海外法人說明會，獲得海外專業投資機構法人熱情參與，共吸引50家來自香港、新加坡、馬來西亞、泰國、瑞士、英國及美國等地區的全球國際知名金融集團及資產管理公司代表共計64名人員熱情參與，預計舉辦73場次的一對一或團體方式的線上會議。

參與本次活動的公司包括穩懋（3105）、大學光（3218）、力旺（3529）、台微體（4152）、智擎（4162）、譜瑞-KY（4966）、桂盟（5306）、中美晶（5483）、聖暉（5536）、寶雅（5904）、耕興（6146）、萬潤（6187）、胡連（6279）、是方（6561）、逸達（6576）、昇佳電子（6732）、崑鼎（6803）、群聯（8299）、金可-KY（8406）、綠河-KY（8444）、光隆（8916）及森鉅（8942）等22家上櫃公司，以及8家的上市公司。

櫃買中心表示，近期上櫃公司績效表現突出，今年1至2月份，全體上櫃公司累計營收較去年同期大幅成長22.3%；而109年整體上櫃公司年度稅前淨利較108年增加18.22%，其中獲利的公司共計566家，超過全體上櫃公司的7成。此外，EPS 超過10元之公司計有42家，5元以上未達10元的公司計78家，2元以上未達5元之公司計184家，顯示櫃買市場有許多基本面績優的公司值得投資人關注。

在永續發展議題備受市場關注的趨勢下，投資人對ESG投資理念持續升溫，櫃買中心特別於論壇期間向外國機構法人介紹去年6月22日發布的「臺灣上櫃企業社會責任指數」，這是第一檔以上櫃股票為標的且具社會永續投資概念的特色指數，預計於今年6月25日更名為「臺灣上櫃永續指數」。該指數推出後績效表現十分亮眼，超越櫃買大盤指數的表現，顯示落實ESG永續經營的公司績效突出，並且獲得投資人的高度認同。

本次參加法說會的上櫃公司也有多家公司屬於「臺灣上櫃企業社會責任指數」成分股，為推廣企業永續發展概念，此次活動期間特舉行ESG主題的線上專題演講，邀請晨星（Morningstar）旗下公司Sustainalytics的大中華區總監，向機構投資人分享「ESG與永續發展融資解決方案」，介紹公司如何將ESG及可持續融資解決方案整合到企業經營與發展。

有關本次線上海外法人說明會之相關影音資訊，置於櫃買中心網站提供點閱觀看，歡迎至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁\最新消息\櫃買影音\海外法人說明會」）查詢。

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