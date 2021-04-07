位於高雄左營區大中二路與民族一路交又口的「機20」用地，面積約1.8公頃，高雄都發局將採公辦都更權利變換，併案辦理都市計畫變更為第五種住宅區，預定明年6月公告招商，預估可吸引民間50億元的投資。

「機20」（機關用地編號20）用地，面積1.8公頃，自1978年起，陸續作為高雄環保局水肥處理廠及工務局瀝青廠使用，隨著時代變遷及城市發展，周邊已是住宅大樓林立，原本的使用，變成鄰避設施，因此，水肥廠與瀝青廠分別在2009年及2014年停止運轉，現址改為環保局廢棄物處理隊及工務局養工處四維養護大隊辦公使用。

高雄市長陳其邁7日率領副市長林欽榮及環保局長張瑞琿、都發局長楊欽富、與工務局長蘇志勳等高市府團隊，前往「機20」舉行拆除動工暨祈福儀式，宣示正式啟動機20用地公辦都更。

高雄都發局長楊欽富簡報指出，「機20」用地區位適中，往北到橋科、往南到市中心區，向東可直接上國道高速公路，向西又可到高鐵站，交通便利，周邊生活機能完善。

他說，「機20」用地，未來開發方式，將採公辦都更權利變換，併案辦理都市計畫，變更為第五種住宅區，都市更新容積獎勵最高可達基準容積的1.5倍，初步試算，可開發總樓地板面積達4.5萬坪。

楊欽富表示，公辦都更之後的樓地板面積，除了可供公益設施使用外，也可提供鄰近產業居住需求，預計2022年6月公告招商，徵求實施者，未來開發效益，預估可吸引民間50億元投資。

(工商 )