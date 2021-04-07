神基科技（3005）3月自結合併營收27.76億元，月增47.2％、並較去年同期的21.58億元成長28.63％，刷新自2006年6月以來單月新高。累計今年1到3月為止，合併營收為72.43億元，較去年同期的55.99億元成長29.37％，亦為近15年來同期新高。

神基預期今年強固型電腦產業市況將趨於往年正常淡旺季表現，從訂單需求看來，上半年能見度已趨明朗，下半年動能還將較上半年走升。另綜合機構件業務受惠宅經濟、宅娛樂需求延燒，上半年展望樂觀，汽車機構件亦因整體汽車產業及車市回溫，神基的產能稼動率在上半年都將維持在九成到滿載水準，預估第一季雖偏向產業淡季，但神基將有淡季不淡的成績。

法人先前預估，神基今年首季營運在去年同期走低下，將有明顯彈升，除營收、獲利皆可望有雙位數年增幅，毛利率、營益率及淨利率等三率三升可期。

(工商 )