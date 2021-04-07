華友聯開發（1436）今年前2月營收欠佳，但，預售時，完銷的「」大樓建案，開始完工交屋、入帳，使得3月單月營收衝高到4.14億元，連帶使得今年第一季營收達4.19億元，比去年第一季的3.90億元，年增7.27％。

華友聯7日公佈3月營收約4.14億元，年增498.49％，累計今年第一季營收約4.19億元，年增7.27％。

華友聯董事長陸炤廷指出，3月入帳來源主要是總銷約15億元的「EGO」大樓建案，從3月開始入帳之後，最晚預估6月底之前，15億元全部入帳完成。

至於總銷約12億元的「秋紅谷」，陸炤廷表示、該案也已在2月底取得使用執照，目前正在辦理交屋作業，預估從5月到8月認列營收，屆時，華友聯今年的營收就大致底定。

他說，2022年的營收貢獻則來自總銷約33億元的「I世界」、以及總銷約13億元的「H Time」這2個建案，由於2個建案已經在預售時完銷，因此，2022年的營收更望更上一層樓。

(工商 )