證券分析師吳磊光表示，台股6日藉由外資與融資力道，盤中攻上16,800點以上新高，7日面臨周選擇權結算，上沖下洗在所難免，但「萬七」不會是天花板。

前波美國10年期公債殖利率回升到1.77％，創近14個月以來的最高，受升息跡象脅迫，科技股股價因此出現回檔修正，反而成為逢低進場的好時機，績優的5G或電動車概念股可多加留意。

個股方面，本周納入投資組合的天鈺，IC設計族群再次扮演市場領軍重心，受惠面板驅動IC售價調漲，營收與獲利雙雙看增。

(工商 )