逐洞賽｜證券分析師吳磊光 17:322021/04/07 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證券分析師吳磊光表示，台股6日藉由外資與融資力道，盤中攻上16,800點以上新高，7日面臨周選擇權結算，上沖下洗在所難免，但「萬七」不會是天花板。 前波美國10年期公債殖利率回升到1.77％，創近14個月以來的最高，受升息跡象脅迫，科技股股價因此出現回檔修正，反而成為逢低進場的好時機，績優的5G或電動車概念股可多加留意。 個股方面，本周納入投資組合的天鈺，IC設計族群再次扮演市場領軍重心，受惠面板驅動IC售價調漲，營收與獲利雙雙看增。 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 (工商 ) #天鈺 #5G #電動車 #IC #萬七 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:342021/04/07 財經 《櫃買市場》1債3股 7日起預收款券、管制撮合 09:272021/04/07 財經 《國際產業》大爆發 三星：Q1獲利估增44％ 09:272021/04/07 財經 被剔除中企 標普道瓊擬解封 04:102021/04/07 全球財經 《國際產業》LG電子Q1財測 史上最強 16:322021/04/07 財經 慰問太魯閣事故 全球政要展人性 04:102021/04/07 焦點新聞 宏捷科雙順風 外資看Q2更旺 21:402021/04/07 財經 分析師估特斯拉股票150美元 折價78％ 00:232021/04/07 財經 證交所今線上引資 規模空前 寬量合辦 邀51家聚焦ESG 04:102021/04/07 財經要聞 World Gym海外灘頭堡 鎖定泰國 04:102021/04/07 財經要聞 廣越吳朝筆：營運見曙光 4月起步入正成長 19:552021/04/07 財經 財經熱門新聞 台積電漲太少可憐？679山頂冤魂 竟靠1招解套 - 財經 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 台積電下周有大事 一掛供應鏈壓不住了 - 財經 想擺脫川普追殺 任正非喊發展新目標 陸媒驚爆解散部門 - 財經 快查！臉書爆73萬筆台灣個資外洩 高手設立網站讓你檢查 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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