戳破李義祥謊言！運安會證實工程車掉落前「有發動引擎」 揭太魯閣號50死真相

台鐵太魯閣號408次列車2日發生出軌事故，造成50死、200多人傷，禍首工程車駕駛兼工地主任李義祥在事發當天上午開著工程車，載著一名男子，車斗滿載廢輪胎前往事發工地，檢警追查後發現，該名男疑為李聘僱的逃逸外勞。據了解，該名逃逸移工稍早已被專案小組逮回，將進行偵訊後，再行移送花蓮地檢署。

據監視器畫面指出，李是在2日上午8時9分自公司出發，開著滿載廢棄輪胎工程車一路往事發工地前進，沿途行經中央路，行駛畫面恰好在中央路被監視器拍下，副駕駛處還疑似有名乘客，但身份不得而知，到工地時約為8時50分。

花蓮地檢署掌握畫面與資訊後，立即則由花蓮縣刑大調查，果然查出該名神秘男，竟是由李義祥私下偷聘僱的非法逃逸外勞，但該名外勞疑似在事發後，擔心遭到警方查緝，卻又偷偷落跑，警方查出身分後，也立刻將照片及資料交給移民署花蓮專勤隊查緝。

據了解，該名逃逸移工稍早已被專案小組逮回，將進行偵訊後，再行移送花蓮地檢署。

(中時新聞網)