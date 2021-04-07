中國駐土耳其大使館日前在推特發文警告土耳其政治人物不得干涉新疆事務，引發論戰，中國駐土耳其大使更因此被土耳其外交部召見。中國外交部今天則為使館護航，表示無可指責。

中國外交部發言人趙立堅7日下午在例行記者會應詢時聲稱，土耳其個別人士日前在推特（Twitter）上「公然為恐怖分子張目，挑戰中國主權和領土完整，甚至公然煽動分裂中國的錯誤言論」。

他說，中國駐土耳其使館第一時間闡明中方的嚴正立場，「中國駐土耳其使館的有關回應完全正當合理，無可指責」。

趙立堅還稱，土耳其自身也長期遭受恐怖主義和分裂勢力之苦，中方希望土耳其各界人士「正確、理性、客觀看待中方維護國家主權和領土完整的堅定立場，以及採取的反恐和去極端化舉措，與中方一道以實際行動維護中土戰略合作關係大局」。

土耳其兩個主要在野黨的重要政治人物－民族主義政黨好黨（Iyi Party）黨魁阿克謝納爾（Meral Aksener）以及左翼政黨共和人民黨（CHP）籍安卡拉巿長亞瓦許（Mansur Yavas）5日分別針對維吾爾人「巴仁鄉起義」31週年紀念日事件推文。

中國駐土耳其大使館6日在推特帳號兩則發文宣稱：「新疆維吾爾自治區是中國領土不可分割的一部分，這是國際接受而且不容爭辯的事實」、「中方堅決反對並且強烈譴責任何人或任何勢力挑戰中國主權和領土完整。中方保留作出正當回應的權利」。推文並標記阿克謝納爾、亞瓦許。

這兩則推文惹怒土耳其用戶而遭到洗版，發出8小時後，其中一則已被超過8000筆留言洗版，留言內容大多痛批使館違反外交儀節、跨越紅線。土耳其外交部則召見中國駐土耳其大使劉少賓表達不滿。

(中央社)