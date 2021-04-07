亞洲天王周杰倫交友廣闊，和昆凌結婚後，經營家庭生活外，也喜歡帶著一家四口和朋友們四處旅遊；最近他疑似迷上露營，不久前才跟王仁甫的露營團，近日又開團露營在IG曬合照，這次更有林志穎加入，兩大天王合體讓粉絲超驚喜，更有人大讚「兩位都不會老啊」。

周杰倫和昆凌婚後育有女兒小周周（Hathaway）及兒子小小周（Romeo），兩人一有空都會陪著小孩，日前還去參加小小周校外教學，由此可見相當願意把時間留給兩個寶貝；從周杰倫和昆凌近期在社群的貼文，不難發現天王疑似迷上露營，不久前才和王仁甫、棒棒堂阿緯的家人們到溪邊露營，很享受愜意生活。

周杰倫曬露營照，同框出現林志穎讓粉絲超驚喜。(圖/ 摘自周杰倫IG)

今（7）日周杰倫又在IG曬出一張在營火旁的合照，畫面中有棒棒堂成員王子（邱勝翊）和阿緯，以及這次新加入的不老男神林志穎，他則坐在最右邊對鏡頭帥氣地擺出YA的姿勢；另外昆凌也在IG上傳溪邊玩水和瀑布美景照，看起來相當開心又享受。

而王子和阿緯也在周杰倫照片下留言，感謝他帶著他們一起去玩，還附上一堆表情符號，看得出來兩人跟著「大哥」玩得很盡興；不少網友看到周杰倫和林志穎兩位天王玩在一起，也都相當驚喜，有人更激動問「那是林志穎嗎？」，還釣出本尊回覆「對」，引起粉絲讚「哥都不會老」、「不老的傳說」。

(中時新聞網)