富商翁茂鍾引發的司法醜聞，司法院今（7）日公布第2波調查結果。司法院人審會認定26名法官有違失，但只將最高行政法院法官鄭小康1人移送監察院審查。鄭小康得知結果後表示，他確實承審過翁的案件，但都是判翁敗訴，期間也未與翁接觸或收受襯衫，司法院拿他祭旗會遭天遣，他感到失望及遺憾。

第1波調查認定鄭小康2006年1月29日至2015年9月25日期間，多次收受翁茂鍾餽贈的襯衫，但逾越行政懲處權的期間，不予懲處；第2波調查認定鄭曾承審翁茂鍾經營的怡華公司違反《原住民族工作權保障法》行政訴訟案件，未行迴避，還曾打電話給翁，違失行為重大，移送監察院審查。

鄭小康表示，他確實兩次承審翁茂鍾的案件，但都是判翁敗訴，該案僅是因怡華公司未依規定雇用原住民，情節並不重大，他收到受命全卷，3、4天後開庭審結，收案到結案期間並未與翁接觸或收受襯衫。

鄭小康說，判怡華公司敗訴後約3、4個月，基於曾與翁茂鍾有數面之緣，打電話告知翁以後不必再送襯衫，同時好意提醒他經營公司要守法，保障原住民工作權，這些內容也都在行政調查時鉅細靡遺陳述，毫無隱瞞，就算他不說，調查者也不可能知道。

鄭小康指出，今天公布的調查報告中，情節比他嚴重者均被認定情節輕微，且罹於時效不懲處，司法院卻處罰一位長期認真工作廉潔自持的資深法官，「我是犯了什麼滔天大罪？這樣對待我良心過得去？會遭天譴，太過分了！」

(中時 )