4月7日為世界衛生組織（WHO）訂定的世界健康日（World Health Day），在渡過艱辛的2020年之後，除全民共同努力防疫外，默默在前線捍衛國人健康的醫事人員功不可沒，這突顯臺灣醫事技職教育的重要性；臺灣健康管理學會特委請元培醫事科技大學於4月7日，在臺北市東方工商熱鬧舉辦「世界健康日、全民挺醫護來養生」活動。1111人力銀行也力挺醫護，由發言人黃若薇代表出席，共同響應台灣茶協會「世界健康日、全民喝茶日」，以明前茶感謝包含部桃的第1線的醫護防疫人員的辛勞。

現場規劃約22個攤位，包含健康檢測、視力保健、營養諮詢、美容芳療、養生餐飲、藝術養生、創新產業等高教深耕的計畫成果，讓民眾藉此機會一同體驗挺醫護並做好個人養生保健。

元培醫事科技大學林志城校長表示，新冠肺炎疫情讓大家看到醫護人員的責任以及醫護健康專業的重要性，醫藥衛護人才培育是國家發展的重要根基。1111人力銀行發言人黃若薔薇也呼應，根據調查資料顯示，每位醫事相關科系的畢業生，初入職場時，平均有5個工作機會可供選擇，隨著2025年臺灣即將邁入「超高齡社會」，醫事從業人員需求將持續增長，也顯見人才培育的重要性。

林志成校長說明，以元培醫大為例，在部立桃園醫院的在職進修學生和實習學生就有105人，目前有超過12000位的在職畢業校友，在醫療院所和衞生單位堅守岡位。為了向下紮根，培育更多醫事人才，今年將是元培醫事科大推廣醫藥衛護技職教育的元年，同時協助東方工商以衛護健康特色課程復招，這也是百年學校東方工商榮耀再現的一年。

「2021世界健康日 全民挺醫護來養生」活動，由元培啦啦隊熱情開場，現場衛福部石次長、教育部、台北市教育陳副局長、醫藥衛護各公協會等長官貴賓蒞臨指導，而產業挺醫護亦不落人後，除了國際獅子會300A2區台北市翔贊獅子會捐贈台北市視力保健車、媚登峰等集團贊助經費，皆由光宇學校法人蔡雅賢董事長代表受贈並回贈感謝狀。

舞台上充滿感恩氣氛，由世界醫用及生物超音波聯盟周宜宏副理事長與元培醫事科大學生，以「全民挺醫護奉茶致敬」儀式，感謝辛苦的醫護人員，亦彰顯飲茶保健的理念。

另邀請到臺北生基、新北基生試管中心張甫行總院長，示範「拉筋養生降三高」活動，帶著民眾台下一同施展筋骨。活動現場設置約22個攤位，結合各界資源，有「茶陶文創」、「腦中風風險評估」、「醫藥營養保健咨詢」、「社區保健服務」、「藝術養生體驗」與「健康產業創新創業」等活動，持續地為全民健康與醫護技職人才培育盡一份心力。

(中時新聞網)