樹德科大藝管系畢業專題推出「共振」系列作品，包含表演與靜態展出內容。取名「共振」象徵一群人集體為共同目標努力，源自過去1年多來，因疫情低迷情況下，學生仍努力發想與創作，產生共同的頻率。

樹科大董事長朱元祥、校長陳清燿，以及設計學院院長蘇中和、藝管系系主任丁亦真等6日出席開幕式，師長們勉勵學生，藝術管理是時下最夯產業，雖是漫漫長路，但選擇正確；共振要有持續性與傳承性，才能在框架中創造無限框架的成功。

對於藝管系以共振為主題，指導老師林育世表示，來自藝術產業的自己，最大使命就是要把學生再帶回外界的藝術產業，只要不斷持續震動就有希望，「共振」就像民眾面對現實反差後產生的期望，有願自然有力。

此系列作品包含《浮痕》-記憶探索、《CHUBBY PRIDE 肉呼呼的驕傲》-翻轉肥胖、《島與Anima》-IP圖像Ｘ環境保育、《如煙花般­­的__》-家庭觀念扭曲Ｘ沉靜式刻場，以及《Music In One》-五感音樂會。

《CHUBBY PRIDE 肉呼呼的驕傲》主創丁苑琪團隊。針對肥胖者的愛情面向進行故事收集，探討外在現實及內在心靈的情感，讓參與者從展覽中以多元視角，了解不同族群的愛與情。

《島與Animal》主創劉政鑫團隊。講述生態環境中島「與」Animal之間關聯性，結合原創角色及故事，說明環境保育對動物的重要性；同時透過互動式展覽與闖關遊戲，讓青少年與學童由自身生活去改善環境，也提倡環境保育應在家庭教育中實踐。該團隊為擴大宣傳，在展前與環保局合作，舉辦多場工作坊與淨灘活動。

(中時 )