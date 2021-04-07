戴起墨鏡、拿起棒球棍，82歲的莊廷輝奮力揮棒，他和20多位弘道老人福利基金會不老棒球隊飛鷹隊成員一起在球場練習，國中小時因為升學放棄熱愛的棒球，如今年過80熱血追夢，他也自豪的說，因為棒球魂，讓他青春洋溢，沒人相信他已經82歲了；弘道與台灣人壽打造台灣長者「甲子園」，號召銀髮團體組不老棒球隊，莊爺爺也成為活廣告。
弘道老人福利基金會10年前成立不老棒球聯盟，如今全台共有16支不老棒球隊，培育了362位平均68歲的不老棒球隊員，80歲以上有16位，其中還有2位更已90歲以上。今年台灣人壽贊助90萬元將再新增3支不老棒球隊，也規劃讓阿公阿嬤們參觀職業棒球場、欣賞職棒賽事等。
莊廷輝小時候曾被選拔做棒球校隊，卻因升學壓力而放棄，只能看電視轉播並熱血支持中華隊，直到4年前看到不老棒球電視報導，加入了台中飛鷹隊，讓他終於在年近80歲時能一圓棒球夢，也成為隊中的「老寶貝」。
莊廷輝說，不老棒球聯盟為長者設定的專屬不老棒球規則，讓自己能放心參與，每年定期的交流賽也豐富了自己的生活，之前還有機會到台中洲際棒球場打球與觀賞職棒球賽，都是人生很美好的回憶！
莊廷輝也希望以自身82歲依然能打棒球的經歷，鼓勵有棒球夢的「老」朋友們，追夢永遠不嫌晚一起組隊，在不老棒球交流賽快樂打棒球吧！
弘道老人福利基金會執行長李若綺感謝台灣人壽的公益支持，她也歡迎有棒球夢的社區阿公阿嬤們組隊，一起加入不老棒球聯盟行列，洽詢電話：04-22060698。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。