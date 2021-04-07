不老棒球聯盟中的3支不老棒球隊：台中藍興虎隊、台中飛鷹隊與竹東海盜隊一起站出來，用健康活力號召各地有棒球夢的阿公阿嬤們一起組隊加入不老棒球聯盟行列。（馮惠宜攝）

戴起墨鏡、拿起棒球棍，82歲的莊廷輝奮力揮棒，他和20多位弘道老人福利基金會不老棒球隊飛鷹隊成員一起在球場練習，國中小時因為升學放棄熱愛的棒球，如今年過80熱血追夢，他也自豪的說，因為棒球魂，讓他青春洋溢，沒人相信他已經82歲了；弘道與台灣人壽打造台灣長者「甲子園」，號召銀髮團體組不老棒球隊，莊爺爺也成為活廣告。

弘道老人福利基金會10年前成立不老棒球聯盟，如今全台共有16支不老棒球隊，培育了362位平均68歲的不老棒球隊員，80歲以上有16位，其中還有2位更已90歲以上。今年台灣人壽贊助90萬元將再新增3支不老棒球隊，也規劃讓阿公阿嬤們參觀職業棒球場、欣賞職棒賽事等。

莊廷輝小時候曾被選拔做棒球校隊，卻因升學壓力而放棄，只能看電視轉播並熱血支持中華隊，直到4年前看到不老棒球電視報導，加入了台中飛鷹隊，讓他終於在年近80歲時能一圓棒球夢，也成為隊中的「老寶貝」。

莊廷輝說，不老棒球聯盟為長者設定的專屬不老棒球規則，讓自己能放心參與，每年定期的交流賽也豐富了自己的生活，之前還有機會到台中洲際棒球場打球與觀賞職棒球賽，都是人生很美好的回憶！

莊廷輝也希望以自身82歲依然能打棒球的經歷，鼓勵有棒球夢的「老」朋友們，追夢永遠不嫌晚一起組隊，在不老棒球交流賽快樂打棒球吧！

弘道老人福利基金會執行長李若綺感謝台灣人壽的公益支持，她也歡迎有棒球夢的社區阿公阿嬤們組隊，一起加入不老棒球聯盟行列，洽詢電話：04-22060698。

(中時 )