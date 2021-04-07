編舞家林季萱近期作品〈晨昏線〉，讓舞者與樹枝共舞，沒有生命的樹枝，像是活了起來。（舞蹈空間舞團提供）

開始吃素、搬到山上居住，自己料理三餐，過簡單而規律的生活，八年級編舞家林季萱很靈性，近期作品〈晨昏線〉讓舞者與樹枝共舞，並加入懸絲偶，她表示，「樹枝和舞者透過絲線相牽引，不知是誰在拉扯誰。」

林季萱表示，「晨昏線」是科學名詞，是地球上劃分晝夜半球的線，「這條黑與白的交界線，一天會出現兩次，這概念很吸引我。光明和黑暗，不是二元對立，而是中間有一個灰色地帶，從白天到黑夜的切換，遊走在虛實之間。」

林季萱說，她過去一直在都市生活，對自然景像變化，一直無法有鮮明的體會，直到搬到山上，對於氣溫、光線的轉換、自然聲響，以及周遭的植物，都有更深一層的感受力。有趣的是，她離山下也僅有約40分鐘車程，遊走在山間與都會之間。

「我開始種植物、吃素，都是一種實驗，是在和自然學習，我認為，植物和人沒什麼兩樣，都是細胞的總合體，也同樣有很靈性、很內在的一面。」林季萱表示，舞作裡運用懸絲偶，是因為懸絲偶透過絲線，由表演者操控，像是遊走在虛實之間，而特別撿來的樹枝，成為舞者，「透明絲線連結樹枝與樹枝、樹枝和人之間，觀眾可看見操控與被操控的過程，虛實之間，分不清你我。」

林季萱表示，樹枝和人類一樣有關節，也像是有了不同的性格，獲粗曠、或優雅，「搬上舞台後，沒了生命的樹枝，表演者運用絲線，讓樹枝像是活起來一樣，而枝微末節的地方，會有小碰撞和小受傷，都是需要修復的呀。」演出將於5月6日至9日，在台北舞蹈空間舞團登場。

(中時 )