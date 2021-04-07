根據1111家教網調查，高達7成6的大學生有課後打工的計劃，其中，工讀佔51.4%，最主要打工的職務包括餐飲內外場31.5%、補教老師/行政16.7%、行政助理13.7%，以及門市銷售8.3%。

打工原因主要是為了賺學費/生活費81.1%、時間彈性45.0%以及學習技能36.6%。平均能拿到時薪213元，以每周的打工時數16.1小時，換算下來每個月平均可以賺進13,717元。

但值得留意的是，調查也發現有3成8的大學生，在工讀時曾經遇過不合理狀況，包括不給加班費15.4%、雇主未依法投保13.6%、超時加班11.3%，以及給薪低於基本工資7.7%。進一步詢問，遇到工作陷阱會如何應對，比例最高的是立刻離職41.3%、當場拒絕不合理要求31.4%，但也有26.1%選擇忍耐/自認倒楣。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，餐飲業需要大量臨時人力，工讀職缺多排班彈性，適合大學生機動打工，而補教業與行政助理的職務工作內容單純，對學生來說壓力較小，因此頗受歡迎。建議學生選擇工讀，除了看時薪高低，最重要的是這份工作經驗是否能與未來職務接軌，進一步透過工讀來累積職場經驗、學習良好工作態度，為職涯加分。

由於網路社群發達，不少學生習慣透過論壇、臉書社團來尋找工作機會，但刊登內容與實際工作內容可能大不相同，反而讓學生落入求職陷阱，黃若薇建議找兼職打工可以透過「1111找工作APP」，目前網站全新改版，依學生、新鮮人、上班族、主管職、二度就業等不同的求職需求來客製化輔助工具。在兼差打工專區有超過15萬筆打工兼職職缺，為莘莘學子步入社會作把關。

倘若透過不明管道找工讀遭遇陷阱，第1步驟先求自保，確保安全後再設法保存證據，比方說每天登記實際上班的時數、留存工作記錄，在發生爭議時才不會各說各話。

(中時新聞網)