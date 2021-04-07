某某某的工作箱劇團以戲劇表演，呈現電影在審查制度下的無奈。(王英豪攝)

文化部長李永得表示，4月7日是言論自由日，也是鄭南榕的受難日，「剪出來的電影史：戰後電影審查」特展在這天開展，非常有意義。(王英豪攝)

大方走進電影院度過閒暇時光，對現代人來說是一點也不稀奇的娛樂活動。但在台灣電影史上，卻曾因嚴格的電影審查規定，讓人連看電影都要和政府「諜對諜」，甚至還以此氛圍延伸出不少特殊的「地下體驗」。7日開幕的國家人權博物館「剪出來的電影史：戰後電影審查」特展中，除詳述民間這段「非法觀影」的歷史，也回顧當年百般皆禁的年代。

策展人蘇致亨表示，審查制度底下，許多電影無法合法上映，聽不慣國語片的民眾，衍生希望觀看如日本電影、電影大師名片、色情片的強烈社會需求，因而暗暗延伸出非法觀影的體驗。最有名的就是1978年在台北開業的白宮戲院，當時戲院為躲避警察取締，發明了各式各樣的方式，消費者也要自立自強，互通有無。

如當時放映電影中的裸露鏡頭，都是靠放映室的第二架放映機伺機插映，也就是「私接」。私接時機點會視情況有所不同，有時集中片頭、有時集中片尾，有時也會講究還原電影原貌，會在適當時間點插映電影遭修剪審查前的片段。而戲院也會依靠警鈴、監票、通電鐵門及逃生密道等方式迴避警方抽查。

因應特展需求，文化部首次公開釋出當年多部電影受審檔案，搭配劇照，完整呈現自戒嚴禁制一路走來的台灣電影審查史。蘇致亨表示，審查制度最深遠的影響，就是造成創作者的自我設限：什麼戲能賣座，什麼戲沒市場。對國片市場的想像，常因為過去在政治限制下沒有前例，就限縮了自己做夢的機會。

文化部長李永得表示，4月7日是言論自由日，也是鄭南榕的受難日，「剪出來的電影史：戰後電影審查」特展在這天開展，非常有意義。透過特展，可讓大眾知道，以前要罵政府沒有言論自由，是要付出很重很重的代價，不像今天可以照三餐罵。自由不是天上掉下來的，是很多人的努力和犧牲，經過很長的一段時間，付出很多代價。謝謝敬愛的鄭南榕為言論自由的貢獻。

「剪出來的電影史：戰後電影審查」特展於國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區展出至12月12日。

(中時 )