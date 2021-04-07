家裡的祖譜如何成為一支舞？編舞家董怡芬與舞蹈博士李宗興攜手編創舞作〈我的身體．我的歷史〉，從舞者各自的家族故事出發，表現每位舞者的舞蹈歷史，她表示，「這是每個舞者個人的身體史，同時也可看見台灣的舞蹈發展。」

於是，不管是對家中長輩裹小腳的好奇心，或是關於武術運用的力道，以及家中的客家背景等，都形成舞者們各自身體舞蹈的模樣，董怡芬表示，每個舞者的舞蹈歷程，就像是一座檔案櫃，「我們在舞作裡展示這些內容，觀眾像是在翻閱檔案室裡的檔案，閱讀到這些訊息時，也會再連結自己的經驗，重新整理眼前所見。」

李宗興表示，〈我的身體．我的歷史〉探討身體和歷史的關聯，「在學術上，我們探討歷史、歷史和身體的關係，身體是被保存的歷史，既可以動作，也書寫、表現了歷史。」

編舞家董怡芬與舞蹈博士李宗興攜手編創舞作〈我的身體．我的歷史〉，從舞者各自的家族故事出發，表現每位舞者的舞蹈歷史，從中梳理台灣的舞蹈史。（舞蹈空間舞團提供）

董怡芬表示，一開始他們帶著舞者聊基因、談遺傳，並要每個舞者和家人聊家族史，「這些蒐集而來的家族史，會以AI的聲音作旁白描述，保持一種情感上的客觀，舞者的動作和描述的動作，也不會相互對應，在聽覺和視覺上有兩個不一樣的空間，讓觀眾可保持客觀和理性去看待眼前的作品。」

身體的歷史，包括從羅馬時期的神性身體，工業化的標準身體，具有個人特色的個人身體，同時融合了舞者們的家族故事，形塑成舞作的內容。

董怡芬表示，七位舞者在外型的差異上較大，身體則是類似的舞蹈科班背景，「在其中可以看見台灣舞者身體的多樣性，也可以看到台灣舞蹈史的縮影。」演出將於5月6日至9日，在台北舞蹈空間舞團登場。

(中時 )