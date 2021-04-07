力達-KY(4552)今天在證交所召開業績發表會，總經理陳乙平指出，假若疫情控制，大陸雙循環及製造業回暖，今年營運謹慎樂觀，看好優於2020年。但仍要觀察兩個不確定性，第一個是疫情，大陸目前還有疫情發生，另外，原物料持續上漲，也要觀察原材料轉嫁狀況。

力達-KY去年受疫情影響，全年每股盈餘2.22元，是掛牌上市以來新低，但隨著疫情逐漸和緩，大陸需求增溫，加上自製螺桿產品抵銷鋼價上漲因素而穩住毛利率，下半年緩步回升。

展望今年，陳乙平認為，整個營運要看疫情控制狀況，大陸疫情雖然平穩，但還沒完全控制，對整體營運還有不確定性。而今年訂單從國外到國內，東南亞訂單成長相對去年增加，包括越南、印度及馬來西亞，訂單都有成長。

公司今年3月合併營收2.66億元，年增19.9％；今年第1季營收8.97億元，年增59.4％。3月三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別佔25％、58.9％及13.5％，全年螺桿機比重預估可達6成，去年成功研發低壓變頻螺桿機正式上市，受到市場矚目青睞，與兩級壓縮變頻螺桿合力搶攻中大馬力行業應用；中小馬力部份則以E系列永磁變頻螺桿機搶攻活塞機客群，並通過台灣經濟部能源局能效分級最高一級節能認證。

目前訂單能見度一到兩個月，第1季相對較淡，第2、3季謹慎樂觀。

2020年鋼價漲勢強勁，毛利率在高階產品增加，加上螺桿主機自製，穩住第4季毛利率至21.89％，為兩年來單季最高。力達-KY在2020年50匹馬力以下完全自製，2021年目標完成100匹馬力自製，除提升良率、毛利及獲利，更希望量產後能外售。

2018年投入4.9億元人民幣興建力達工業園區，長期發展高階螺桿機研發生產製造基地，目前興建進度將近8成，去年受疫情影響延後，今年下半年完工並架設生產線投產，希望今年底試營運。

(時報資訊)