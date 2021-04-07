中美晶(5483)今日公告三月營收，合併營收達61.84億元，月增率24.71%，年增率9.07%，為歷史次高！其中，太陽能產品營收為4.83億元，月增18.48%。中美矽晶今年第一季的累計合併營收達160.52億元，與去年第四季相較增長2.23%，較去年同期增長5.07%。

中美矽晶旗下半導體子公司環球晶圓今日亦公告三月營收，合併營收為57.03億元，創下歷史新高，月成長幅度25.24%，年增長幅度12.99%；環球晶圓今年第一季的累計合併營收達148.05億元，季增4.72%，年增9.55%，連續五季成長，對母公司中美矽晶的營收挹注更高達92%。

中美矽晶持續深化在半導體產業鏈的各重要關鍵投資佈局，有助於分散產業結構風險並轉化為未來經濟效益，加上自身穩健的財務結構與充沛的營運資金，為企業的永續發展厚植實力。

環球晶圓今年第一季的累計合併營收達148.05億元，季增4.72%，年增9.55%，連續五季成長。展望未來，政府的紓困措施及疫苗施打預期將帶動經濟復甦，遠距工作與學習、轉移至網路的行動模式和雲端服務會在疫情後持續發展，車用電子、AI人工智慧、IoT物聯網、高效能運算、功率半導體、5G、智慧醫療等應用多元的終端產品將會持續帶動對優質矽晶圓的需求，本公司將持續投入矽晶圓的先進製程的創新開發、擴大利基型高端產品的營收佔比，注入永續成長動能及獲利根基。

(時報資訊)