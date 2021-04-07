耕興(6146)3月合併營收3.4億元，年增25.97％，連續三個月創歷史新高；累計第1季合併營收為10.09億元，年增37％，亦創單季新高。主要歸功於5G NR手機、NB、CPE產品(客戶終端設備：Customer Premise Equipment)等的案件量持續增加，貢獻公司檢測服務收入持續揚升。

根據全球行動通信協會(GSMA)最新統計，截至3月底全球已有703個公布應用5G NR終端設備，其中智慧型手機占49.93％，比2月增加45台，達351台，室內外FWA用戶端CPE設備占18.78％，其他占31.29％，涵蓋NB、路由器、AR/VR頭戴設備等5G NR新機種。

此外，5G毫米波與WiFi6E兩項新技術也已逐漸納入高階智慧型手機的標準規格。由於5G毫米波與WiFi6E技術檢測的第一張FCC證書皆是由耕興所取得，奠定公司在5G NR產品檢測的核心競爭力，加上OPPO、小米、vivo採取機海戰術搶占大陸智慧型手機市場，耕興將藉由競爭優勢積極開拓市場。

(時報資訊)