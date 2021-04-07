高雄大寮區山頂里進行土地開發建商計畫，但卻在7日動工拆除保護山頂里新中街擋土牆，引起當地居民反彈，認為任意將擋土牆拆除可能會危害居民生命財產安全，當地居民為了自保，站出來抗議，希望恢復擋土牆，還他們一個安全的居住地。

據了解，該面擋土牆被視為「護鄉神牆」，每逢雨季都為當地居民擋下許多災難，但由於建商規畫在山頂村開發山坡地，所以決定拆除擋土牆，引來居民不滿，7日拆牆工程正式動工，民眾也紛紛到場抗議。

由於颱風季節將近，當地又是極為容易淹水之處，居民擔心山上洪水流入社區，會危害生命財產安全，但區公所除了沒為居民安全著想，竟同意建商將擋土牆拆除，民眾怒氣衝天，群起出面抗議。

大寮區長黃伯雄表示，區公所夾在兩方間難為，只好執行公權力拆擋土牆但要包商一定要設擋水板，防範水患，為了居民安全會請高市府水利局、工務局等相關單位根本改解決山頂里的淹水問題。

水利局表示，經過他們會勘後，發現該面擋土牆並非正統的排水設施，是早期由當地區公所自行興建，他們也會持續了解相關事宜，且分析、評估後續的效益，並提出相關改善方案。

(中時 )