46歲日本女星吉瀨美智子曾演出《交響情人夢》、《血色星期一》、《晝顏 ～平日午後3點的戀人們～》等多部經典作品，擅長扮演散發出妖艷氣息的成年女性而受到矚目。曾被票選為日本最理想妻子第10名的她，今(7日)突然在社群網站宣布離婚，與丈夫結束長達11年婚姻，原因令人好奇。

從五官到身材，一舉一動都散發出大姐姐成熟性感風情的吉瀨美智子，憑著冷酷演技加上擅長演出妖豔氣質的熟女角色，在日本演藝圈佔有一席之地。然而她今(7日)卻突然在社群網站宣布與結婚11年的老公離婚了，更寫下：「作為女演員，作為母親，我將繼續努力，回應大家的支持，因此，如果大家繼續關注我，我將不勝感激。」

吉瀨美智子2010年在部落格宣布與大她10歲男友已經登記結婚，大讚老公事業心強，在日本及海外都有很多工作要做，個性更是體貼，很懂得為他人著想。隨後吉瀨美智子也被日媒爆料老公大有來頭，指兩人在5年前透過友人介紹相識，男方更是經營好幾家公司，從餐飲到建築各個領域都有他的企業，且年收入超過20億日幣（約4.9億）的神秘富豪。

46歲吉瀨美智子與老公結婚10年，育有2女，有傳老公是她的死忠鐵粉。她今日突然宣布離婚，表示身為一位女演員與母親，今後將更加努力。

(中時新聞網)