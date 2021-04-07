畢業後就在電子業任職的林先生已有超過20年的工作資歷，因為個人職涯規劃一年多前轉入矽格擔任資深工程師，覺得公司制度完善，而且保障年薪14個月，對於有家庭需要養家的他來說，感覺多了一份保障。

另外，像是生育補助、員工聚餐、優惠票劵等，公司也都很大方，他舉例如：超商、百貨禮券、餐券等，都會不定期發放，若不是進入矽格之前就有2個小孩了，真的會考慮再增產報國。

也因為公司福利佳，當得知公司有參與1111人力銀行舉辦的「幸福企業」票選活動，「我就每天上線投票，有享受過才敢掛保證，每天下班前投一票給公司已經成為反射動作，但從來沒想過會因為這樣抽中1萬元，一開始接到獲獎信件還半信半疑，於是趕緊打開1111網頁查詢，看見自己的名字才相信真的中獎。」

好運來的突然，還沒想好怎麼運用，但他眉開眼笑的表示，至少會請部門同事喝杯飲料，一塊分享這份喜悅，繼續努力地在幸福職場一起打拼。

(中時新聞網)