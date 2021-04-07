有網友提供方法，表示只要打開google map長按後，即會顯示出所在位置的經緯度。(圖/讀者提供)

另一名網友指出，iphone內建一款名為指南針的APP，打開後即會顯示所在位置的經緯度。(圖/讀者提供)

太魯閣號事故引發全台關注，據了解，當天首通報案的電話，是由一名女性乘客撥打，不過太緊張導致無法說出確切位置，就有網友好奇，發生事故當下有沒有方法可以快速得知確切位置，一名內行網友透露，只要打開google map，「長按就可以看到經緯度」。

原PO在PTT上發文討論此次的太魯閣事故，他提到，根據花蓮縣消防局清查199勤務中心報案紀錄，證實當天首通接獲報案的電話，是由一名女性乘客撥打，而非工地主任李義祥。雖該名女乘客在事故發生的3分鐘內即為9點31分撥打電話，但過於緊張，所以說不出確切位置。

隨後花蓮縣消防局接獲多通電話，不過報案民眾大多太緊張，無法說出確切位置，後來是由一名男性提到「清水隧道」，經過雙方不斷來回對話，才確認事故地點。這讓原PO認為，第一個有效通知事故位置的人相當關鍵，因此他好奇是否有方法能夠快速得知自己的確切位置。

貼文發出後，有內行網友提供方法，指出只要打開google map長按後，經緯度就會立刻顯現出來，「google地圖長按後，搜尋的格子會出現經緯度」，此外，使用ios系統的民眾，iphone有內建「指南針」的APP，打開後就有所在地的經緯度；還有另一方法，可以下載「110視訊報案」APP，據了解，此款APP是由警政署推出，若碰到危急的情況下只要打開APP，就能直接把現場的影像還有地點位置傳送給警方。

(中時新聞網)