萊曼（Kevin David Lehmann）今年18歲，在繼承了父親蓋恩·萊曼（Guenther Lehmann）持有的德國藥妝連鎖店Dm-drogerie markt的股份後，身價達到33億美元，入選富比士於4月6日發布的第35屆年度億萬富翁榜單。

萊曼的財富是源自Dm-drogerie，它是德國最大的藥妝連鎖店。它成立於1974年。根據該公司的網站，它在德國2,000多家商店中擁有41,000多名員工。

據《富比士》報導，萊曼和他的父親都沒有積極參與公司的經營，外界對這對父子檔知之甚少。

在2021年全球最年輕的億萬富翁中排名第二的是24歲的大陸人王澤龍，他的身家為15億美元。排在第三和第四位的是挪威姐妹亞歷山卓（Alexandra）和凱瑟琳娜·安德森（Katharina Andresen），她們分別是24歲和25歲，分別身家14億美元。她們倆都是家族企業Ferd的一員，Ferd是價值數十億美元的投資公司。

這幾位全球最年輕的億萬富翁共同特徵都是異常的低調（在任何主要社交平台上都沒有明顯的知名度），這與以前的榜中人形成鮮明對比。而且財富的來源多半是繼承，少有白手起家。

(中時新聞網)