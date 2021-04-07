先前傳出日本有意將擁有短場起飛／垂直降落（STOVL）能力的F-35B匿蹤戰機，部署於九州南部的航空自衛隊新田原基地，以便於釣魚台發生衝突時能迅速南下支援。日本防衛大臣岸信夫6日在記者會中承認，該基地確實是有力的候選選項之一。

記者在6日的記者會中，詢問岸信夫近期頗受外界討論的F-35B部署問題。他回答，正評估航空自衛隊目前於全日本範圍所使用的各個基地，而九州宮崎縣新田原基地「確實是有力的候選地」，但一切尚未定案，將在仔細考慮F-35B採購狀況等事宜的同時，繼續完善相關評估。不過岸信夫並未提到確實部署時程，也絕口不提部署的目的。

《讀賣新聞》日前報導，日本政府已基本決定將F-35B部署於新田原基地，並希望該型機能於2024年開始服役。報導指出，駐防廣島縣海上自衛隊吳基地的「加賀號」直升機護衛艦（DDH-184），已預訂改裝為輕型航空母艦；駐日美國陸戰隊F-35B戰機的主要基地，則是山口縣岩國基地；而未來將作為「陸上航艦起降訓練」（FCLP）場地的馬毛島，更是位於九州南方。因此，介於上述3地之間、能同時滿足大量培訓需求的新田原基地，便成為日本最好的選擇。

《讀賣新聞》也指出，擁有短場起飛／垂直降落能力的F-35B，未來不僅能於海自輕航艦和美軍兩棲突擊艦起降，也可以臨時部署至僅有短跑道民用機場的沖繩離島，被日本視為「離島防衛的王牌」。根據《產經新聞》報導，空自預計於2023年前購買18架F-35B，未來採購總數則為42架。

(中時新聞網)