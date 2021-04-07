「永遠的第四棒」陳金鋒退役後嘗試不同身分與角色，豐富高掛球衣後的生活，鋒哥擅長挑戰不一樣的路，這次運動與美食聯手強棒出擊，陳金鋒跨界推出聯名土雞胸肉，在全家便利商店可以買到，期許用52精神，鼓勵消費者勇敢地做出對自己更好的選擇，感受52挑戰態度。

「52鋒土雞胸肉」品牌影片於記者會首映，「每次選擇都是一種挑戰」，這句話貫穿於品牌影片中，鋒哥把握每次選擇的機會，展現自我的堅持。如同在眾多雞肉產品中，往往需要多一點決心才會選擇雞胸肉，這種挑戰存在於每個人的日常中，而每次選擇都將成就不一樣的自己，「52鋒」想讓消費者從生活中感受到鋒STYLE，每遇到選擇課題時，想起影片片段，會心一笑，並勇敢地做出更具挑戰的選擇。

陳金鋒在記者會首度跟外界分享52鋒土雞胸肉聯名產品，他表示，這次品牌精神「每次選擇都是一種挑戰」，對他而言，合作契機也是很不一樣的機會，「勇於挑戰，每個嘗試都有意義。」

聯名產品幕後推手鋒哥經紀公司展逸國際企業董事長張憲銘與凱馨實業總經理鄧學凱，也在記者會上暢聊此次合作契機。契機起源於經紀公司展逸全力支持鋒哥退休後的身分轉換，鼓勵鋒哥挑戰不同可能，借助「全台灣最專業的土雞品牌」凱馨的優勢，合作推出聯名商品土雞胸肉跟目前即食雞胸肉市場做出區隔，讓消費者認識不一樣的「鋒土雞胸肉。」

就像鋒哥在品牌影片強調的產品特色，「Q彈、多汁、高優質蛋白」，他也在現場介紹土雞胸肉的創意吃法，希望把這項健康的產品推廣給更多人，鋒哥親自擺盤，秀出產品料理多樣性，率性的鋒哥下廚時，流露出不同於場上的柔情。

52鋒土雞胸肉預計即日起於全家便利商店獨家販售，將推出兩種口味，經典原味「台灣鹽麴」以及塔香青花椒調味的「勁味塔香」，預計販售價格一片69元，產品嚴選台灣在地土雞，品質有保證，肉質細嫩多汁，打破一般雞胸肉乾柴印象，當中富含「元氣胜肽」 (肌肽、甲肌肽)，可快速增強體力，提高運動表現。

52鋒土雞胸肉(左-台灣鹽麴 右-勁味塔香)。（展逸國際提供）

陳金鋒暢談聯名合作契機。（展逸國際提供）

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