北市萬華警分局大門前施工頻仍，造價490萬餘元的公共藝術即將完工，造型是1隻展翅高飛，代表警察的鴿子，因十分顯眼引發往來民眾議論，對此萬華警方表示，整個工程是按「公共藝術設置辦法」發包定造，價格則為全棟大樓造價的百分之一，也就是490萬1000餘元，近日陸續施工、組裝，經驗收後預於5月左右完成，經費是由文化部支出，並未動警局任何預算。

根據2015年9月修正的「公共藝術設置辦法」，以及「文化藝術獎助條例」，政府新建大樓必需裝設建物造價百分之一價格的公共藝術，台北市各警察單位中，只有萬華警分局跟松山警分局，是在新法實施後建成的大樓，松山警分局因與捷運共構，它的公共藝術設在捷運出口旁，萬華警分局是第一個直裝裝設公共藝術的警察機關。

這項公共藝術約兩周前開始施工，當時先從大樓角落旁開始裝設1條1條的鐵片，因主體鴿子還沒裝上去，就有人笑稱分局「長了好多蘑菇」。

藝術裝置的主體這兩天開始裝上，飛翔中的鴿子看起來頗為動感，萬華警分局表示，未來正式啟用後，晚上還會搭配LED燈光效果，作品名稱為「即刻出動」，意涵為：「警察與消防員總是在最前線的英雄，他們隨時蓄勢待發，不懈怠的形象，形成社區中一股安定的溫暖力量，作品中將警消們的忠心待命和執勤的身影佇立在街角，守護精神延伸向上幻化成展翅上騰的英姿…與站在街口觀者身影連成一線，舉起手向守護英雄致敬吧！」

鐵鴿藝術也引發基層私下議論，有員警表示如果完成品很有質感，活化辦公環境其實不錯，但也有員警認為，雖然是法律規定，但警局畢竟是執法機關，弄得太花俏感覺就是不太對勁，更有人說其實警局很講究風水，這隻大鐵鴿裝下去，後續發展還有待觀察。

(中時 )