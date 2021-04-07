被動元件龍頭國巨（2327）公告3月業績，在工作天數回升、需求強勁之下，3月營收重返8字頭，以87.26億元寫下最近30個月新高紀錄，為史上最強3月營收成績單，累計首季營收則以237.44億元飆單季歷史次高紀錄，在基美助陣之下，年增幅高達137％。

國巨公司今日公布2021年3月份自結合併淨營收87.26億元，單月營收較上月增加24.6％，並較去年同期增加116.3％；第一季度合併營收為237.44億元，較上季增加7％，並較去年同期增加137％。3月份營收增加，主要是當月的工作天數已回復正常及市場需求強勁所致。3月份營收續創公司同期單月營收的最高紀錄，本季度自結合併營收則為公司單季營收的次高紀錄。

展望第二季度，大中華廠區的產能利用率可望持續提升，MLCC產能利用率將拉高至9成以上、R-chip拉高至八成以上，鉭質電容產能則是持續維持滿載，以因應終端市場的強勁需求；然因全球疫情仍未緩解，且國際貿易爭端的不確定性高，公司將密切關注市況，審慎樂觀看待業績表現及營運展望。

(工商 )