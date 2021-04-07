央行聯手財金部會多管齊下打炒房，恐怕今年還有後續動作，外銀經濟研究部門認為，只要央行認定房價漲到危及金融穩定，就不會停手！

DBS星展集團7日將台灣2021年GDP年增預測從4.2％上調到5％，是2010年後全球金融海嘯復甦以來、超過十年的最高估值。星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，從新冠疫情在2020年大流行以來，台灣央行和各國央行同步的寬鬆貨幣政策，已帶給台灣貨幣供給額年增超過9％，使得原本就游資滿溢的台灣市場，引發對於資產通脹的擔憂。

防止資產泡沫的經濟對策之一是調升央行官方利率，但是台灣經濟體小，在美國聯準會沒有明確表態調整利率之前，台灣沒有機率升息，如果台灣逕行升息勢必進一步拉大台美利差，會吸引更多的國際資金流入台灣，刺激台幣匯率更強勢。星展估測，升息時點仍是2022年的中心情景，但可能早於2022年第四季的預測。

馬鐵英分析，央行在多方為難之間，對於下半年應採取的貨幣緊縮措施，預計會在今年內加強「非利率措施」以收緊流動性，公開市場操作的方法之一，是進一步加強公開市場操作，增加央行存單CD的總發行量，尤其是180天或364天的長期央行存單；另一項方法是進一步採取選擇信用管制，更近距離管控房屋貸款成數。這兩項方法，央行再祭出的機率超過50％。

至於全球金融海嘯期間動用過的調整存款準備金率，當時曾因此凍結台幣2,000億元資金，降低資產通脹疑慮，這項方法，她認為，央行動用的機率低於50％。

(工商 )