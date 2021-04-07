受到疫情影響，美國陸軍擔心傳統的軍人身份證件，在傳遞的過程也會傳播疾病，因此打算引進「生物識別技術」，既能避免證件被偽造與遺失的問題，又能降低疫情的傳播路徑。

軍事網(Military.com)報導，美國陸軍在4月1日招出1份招標公告，內容表示，徵求開發利用生物特徵做為身分證別的系統。並且在其公告中說，「當前的實體證件，包括ID卡，是已知的疾病媒介，疾病可能在傳遞的過程散播出去。」

美國軍人的通用卡除了身分證別以外，在福利社與軍人專營店購物時，也可以刷卡付帳。

同時，美軍在過去一年間，疫情在軍營中、軍艦裡散播的頗為嚴重，曾造成好幾艘軍艦、好幾處軍營的集體感染，因此軍方高層對於疫情的傳播途徑進行檢討，連帶也納入身分這的檢討。

雖然美國疾病控制和預防中心(CDC)在周一的例行新聞稿指出，僅是觸摸受污染的表面，而感染新冠病毒的風險通常被認為較低。但是，實驗也證明，病毒在光滑表面的留存時間可在幾小時以上，因此要是患者最近咳嗽或打噴嚏在某物體表面上，其他人在病毒失活之前手部接觸到這一塊區域，之後手又直接接觸嘴、鼻子或眼睛，仍然有感染的可能。

招標公告稱，陸軍的目標是開發一種「快速識別系統」，可利用生物識別技術（例如面部識別，或其他身體特徵），再輔以密碼，來實現取代ID卡。

陸軍說，類似技術如果在軍方取得不錯的應用之後，也可以商用化，以後要去迪士尼世界玩，或是欣賞大型體育賽事，可能就沒有實體門票，直接以生物識別即可入場。

投標書的截止日期是5月18日。

(中時新聞網)