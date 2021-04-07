汽車旅館床墊下驚見女裸屍！驚悚的是女屍在被清潔工發現前，竟有13對情侶入住命案客房，在床墊上面銷魂滾床，渾然不知與仰躺女屍僅隔著一層薄薄床板。

2009年2月10日深夜，高雄小港區一家汽車旅館向小港警分局報案指出，2名負責打掃房間的女清潔工，打掃一對年輕情侶剛退房的房間，因為聞到房內有一股死老鼠般的臭味，兩人遂在房內尋找異味來源。張、陳兩名清潔工發現臭味來自床墊底下，合力移開上層床墊，將下層木製床底可往上掀開的床板一掀，驚見一具女屍仰躺在內，兩人嚇得連滾帶爬逃出房間。

警方初步勘驗，長髮女屍全身赤裸，下半身被兩個黑色垃圾袋由下往上套到大腿處，上半身未著任何衣物，被另一個黑色垃圾袋從頭套至胸部，袋口把雙手纏繞交握在胸前，身上無明顯外傷，房內找不到死者衣物及證件，死者也未配戴任何首飾或手表。因女屍已散發臭味及滲出血水，警方研判死亡時間至少已有三、四天。

看似平靜的汽車旅館，房間床墊下驚見一具死亡多日的女裸屍，被發現前有13對情侶就在床上「 嘿咻」，與床下仰躺女屍僅相隔薄薄一層床板。（林秀麗攝）

這具身分不明的女裸屍年約20歲至30歲之間，身高約155公分至160公分；因女屍舌頭外吐，臉部發黑，頭部有不明顯的傷痕，經法醫相驗後判定被駭人死因疑似頸部遭繩索絞死。專案小組在第一時間調閱汽車旅館監視系統，清查最近一周內曾進出該房間的住宿房客資料及旅館員工。

「怎麼有可能？」身分不明的女屍陳屍汽車賓館床下，竟還有13對飲食男女在床墊上翻雲覆雨，面對警方詢問，一臉驚疑。這13對情侶中有老闆帶女職員、討海人帶應召女、包商帶女朋友等，就是沒有人帶老婆，其中包商還疑因八字過輕而頭痛，無法提槍上陣。

刑事局南部打擊犯罪中心和小港警方清查案發前7日，投宿命案發生汽車賓館的客人名單，發現總共有13對男女在屍體上方「愛愛」，被訪查者都露出一付驚疑的表情，「哪有可能？」是他們共同的疑問。

高雄縣某包商面對警方詢問，起先還以個人私事不便告知，待警方告知床墊底下有具女屍，臉色驚懼地自言自語說，難怪五日投宿那一 晚，剛準備要提槍上陣時，卻頭痛得要命，整個人沒了勁，還和女朋友吵了一架，只好早早鳴金收兵退房。

承辦員警形容受訪者的誇張表情，一位最近遭裁員的失業者緊抓著兩側頭髮，狀似崩潰的樣子，喃喃地一再重覆說「怎麼會這樣子？ 」好似一直深陷在與屍共枕的場景中。這13對男女中，只有一對年輕情侶各自騎機車進來投宿，其餘都 是共乘自小客車，全部都沒有婚姻關係，其中一位老闆、一位包商， 除了驚疑之外，也擔心帶女友上賓館的事被另一半得知，面對警方人員詢問，當事人均是心情七上八下，小聲回答。

警方查扣汽車旅館裸屍命案，嫌犯犯案時所開的車輛。

發現女裸屍的這家汽車旅館在當地已經營10年，因位於交通要道旁，雖然設備老舊，房間內也沒有附設時下五星級汽車旅館的八爪椅等情趣設施，但因收費平價，平日生意還算不錯，發生恐怖驚悚的女裸屍命案後，讓業者大嘆倒楣。

女裸屍下半身被以黑色垃圾袋套住，頭部及雙手被另一個黑色垃圾 袋套綁住，因此垃圾袋來源成為警方追查重點之一。旅館方面表示，房間內並未放置空的黑色垃圾袋，大型黑色垃圾袋與清潔用品一起放在旅館工具室內，外人不太可能去工具室取用；因此警方不排除垃圾袋是凶手自己帶進汽車旅館的。

發現女屍的房間內，沒有任何衣物、證件，屍體身上也無任何首飾、 手表、胎記或刺青，只有手指甲上擦著紅色指甲油，研判凶手可能為湮滅足以辨認身分的證據，而帶走女屍的衣物。此外，藏放女裸屍的木製床底，為較罕見的床板可往上掀開式，床板下的大空間可作為收納棉被、衣物等用途，空間藏放一具屍體足足有餘，凶手何以知道床板為可掀開式，也讓警方懷疑，因此，對汽車旅館的現任及離職員工都將逐一調查釐清。

警方研判，汽車旅館房間內應為女裸屍命案第一現場，因為凶手目的若為棄屍，選擇旅館房間為棄屍地點的可能性偏低，相較於棄屍荒郊野外，凶手將屍體藏放於旅館房間內不僅較容易被發現，也太過大費周章。

個性文靜乖巧的孫函均，2009年2月4日上午接到一通電話後離家，不料就此喪生汽車旅館，鄰居聞訊唏噓不已。（林秀麗翻攝）

校車司機楊國卿自首首，坦承用繩索勒斃女友，裝入黑色垃圾袋，再搬上案發地點的旅館2樓床板內藏匿。（中央社）

女屍發現後2天，2月12日凌晨，嫌犯楊國卿（36歲）向警方投案，坦承殺害慈惠醫專女學生孫函均後，楊國卿為慈惠醫專校車司機，他辯稱因孫女要向他索錢，2月4日相約談判後一時惱怒而失手殺害孫女，並以黑色塑膠袋裝屍，以轎車運至汽車旅館，藏在床底下；得知文靜、乖巧女兒遭殺害已經傷心欲絕的孫母，聽到楊嫌的說詞，氣憤的要楊嫌「一命抵一命 」。孫函均住在高雄市苓雅區，破案時船員父親還不知道女兒遇害，孫母為保險從業人員，鄰居對孫女印象都是「文靜、乖巧」。孫母嚴詞否認女兒和楊國卿有金錢糾葛，她表示，女兒在學校圖書館打工所得都存在郵局，壓歲錢8千元也還在，楊國卿根本是胡說、亂講。

由於死無對證，警方對凶嫌楊國卿片面之詞存疑，但從電腦即時通對話解讀，了解2人正朝男女朋友的方向交往中。小港警分局偵查隊長賴進財表示，從楊、孫兩人上網即時通的對話 內容研判，兩人經常上網聊天、切磋線上遊戲練功，也有語意曖昧的 對談，雙方關係應十分熟稔。楊嫌曾在即時通中吃醋質問孫女，懷疑她和其他男性接近，但孫女既未否認也沒有承認。這起案件經檢方起訴、法院審理後2009年11月最高法院依殺人罪，判處楊國卿有期徒刑18年，褫 奪公權6年確定。民事求償部分，高雄地院判決楊國卿應賠償家屬2440萬元。

(中時新聞網)